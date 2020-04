Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato della situazione del calcio italiano: "La stagione va portata a termine, ovviamente in sicurezza, altrimenti tutti il sistema rischia di collassare" riporta Tuttosport. "In Serie D non ci sono ricavi, in Serie C quasi. La C perde 120 milioni l'anno che sono messi da 60 imprenditori con una media di due milioni di euro ciascuno. Ho un timore: la crisi economica che colpirà in maniera forte il nostro Paese impedirà a questi 60 signori di mettere i soldi anche l'anno prossimo. Ma Serie C e Serie D svolgono un compito sociale, tolgono i ragazzi dalle strade. Occorre valutare quale soluzione farà meno male al calcio. Ci sono differenze abissali fra il primo club per monte stipendi e l'ultimo. Si parla di cassa integrazione per i calciatori che guadagnano meno di 50mila euro, ma al Monza non ce ne sono".