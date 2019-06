L'ad del Monza Adriano Galliani ha parlato dei lavori di ammodernamento dello stadio Brianteo e del mercato estivo della società di Silvio Berlusconi: "Da settembre costruiremo un nuovo impianto di illuminazione con i led, tali da consentire giochi di luce che solo lo Stadium di Torino ora garantisce - riporta corriere.it - Costerà più di 1 milione di euro. Ci saranno quattro torri alte 50 metri dietro le due curve per rendere l’illuminazione più omogenea. Ospiteremo, oltre ai concerti (dal 2020, ndr), manifestazioni per i nostri sponsor. Dal primo luglio tornerà alla vecchia denominazione Ac Monza. A Monzello invece un campo in sintetico e una gabbia. Da quando Fininvest ha prelevato il club sono stati spesi 5 milioni in infrastrutture".