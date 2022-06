Intervenuto ai microfoni di Radio Rai, il direttore sportivo del Monza, Adriano Galliani, ha parlato anche del sistema calcio in maniera molto diretta.



'Il calcio vive in una sorta di bolla e guarda solo al proprio interno, e questo è un errore secondo me. Certo, sono tornati i tifosi agli stadi e i fatturati con i diritti TV sono aumentati. Il calcio in modo miope va avanti come se non fosse successo nulla, e questo a mio avviso non va bene'.