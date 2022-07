In un'intervista rilasciata ai microfoni di SportWeek, l'ex dirigente del Milan, Adriano Galliani, ha rivelato alcuni aneddoti di mercato legati a Cristiano Ronaldo e Alessandro Del Piero.'Ho almeno due rimpianti: Del Piero e Cristiano Ronaldo. Il Padova che ci offrì Del Piero bambino per 5 miliardi e dicemmo di no. E mi dispiace che perdemmo in volata la corsa per avere Cristiano Ronaldo quando passò dallo Sporting allo United. Noi eravamo in ballo ma gli inglesi fecero un’offerta troppo alta'.