Durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore del Monza, Raffaele Palladino, l'amministratore delegato del club Adriano Galliani ha rilasciato delle dichiarazioni anche su Massimiliano Allegri.'Con Allegri sono rimasto in grandissimi rapporti. Quando andavo a Cagliari gli dicevo che aveva il physique du role per fare l’allenatore del Milan. Per quattro autunni e tre primavere ha sempre ottenuto grandi risultati, nel calcio poi, a volte si vince e a volte si perde'.