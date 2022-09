Il ds del Monza,, ha rilasciato delle dichiarazioni nel pre partita della sfida contro la Juve.'Emozione incredibile, da tifoso bambino del Monza, pensare in questi giorni continuavo a guardare il logo del Monza e quello della Juve. Seguo il Monza da quando ero bambino, sono stato anni nel Monza, il sogno è nato 110 anni fa, sempre volevamo andare in A. Ce l'abbiamo fatta quest'anno e pensare di poter giocare nel nostro stadio con la squadra più titolata d'Italia è quello che sta succedendo in Serie A. Oggi giochiamo con la Juventus, ricordo i big match quando siamo arrivati, a Gorgonzola, il Renate, l'Albinoleffe. Quanto fatto in questi 4 anni, investimenti e centro d'allenamento. Oggi giocare con la Juve, da ex bambino tifoso, è un sogno comunque. Non mi chiedete cosa succede'.