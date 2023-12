A margine dell'evento A.C Monza Christmas Talent, Adriano Galliani ha rilasciato delle dichiarazioni che suonano come una sorta di provocazione per i tifosi juventini.'La prima squadra stava giocando per la prima volta nella sua storia in Serie A e lì siamo stati la neopromossa dei maggiori cinque campionati europei che si è classificata meglio con 52 punti. Grandi complimenti alla squadra, a Raffaele Palladino, ai giocatori, allo staff, ai dirigenti. bbiamo mantenuto la categoria. Ci sono due squadre mai retrocesse in B in Italia: Monza e Inter! Ieri ho chiamato Ausilio, siamo colleghi perché come loro non siamo mai retrocessi in B! Dobbiamo conservare questa esclusiva'.