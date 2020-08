Così Adriano Galliani a Sportitalia dopo l'amichevole del suo Monza contro la Juventus Primavera: "Puntiamo alla Serie A, abbiamo una squadra importante in linea con le ambizioni di Berlusconi e vogliamo compiere il doppio salto come tante altre squadre negli ultimi anni. Sono contento che il Milan abbia confermato Pioli, mi piace il suo 4-2-3-1 e ha saputo valorizzare Bennacer e Kessie. Ibrahimovic è fondamentale in campo e fuori, ed è terribile: se un compagno non si allena bene lo appende al muro. Champions League? Speriamo bene per la Juventus e l'Atalanta, ma anche per il Napoli e le due italiane in Europa League. Tifo Inter in Europa, mai nel derby".