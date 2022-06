Il Monza nella sede dell'Inter. L'amministratore delegato dei brianzoli è infatti arrivato nel corso del pomeriggio nell'head quartier nerazzurro di Viale della Liberazione, a Milano, per parlare con la dirigenza dell'Inter di Andrea Pinamonti, Stefano Sensi e Lorenzo Pirola.



Queste le parole di Galliani all'uscita: "Pinamonti? Per oggi stiamo zitti, ma stiamo parlando di tante cose. Stiamo parlando di Sensi, non di Gagliardini. Se Pinamonti è un opzione? No, forse no. Vedremo, è un giocatore che può piacerci. Incontro tra amici, abbiamo parlato di tante cose". All'ingresso, Galliani aveva scherzato così: "Andiamo a fare una passeggiata, a prendere un caffè. Come milanista non mi fanno entrare, cosa devo farci?".