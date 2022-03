Le parole di Adriano Galliani a Sky Sport: "Dybala lascia la Juventus? Certi amori non finiscono, certi purtroppo sì. Per Kakà, Ibrahimovic, ad esempio, non sono finiti. Io sono per quelli che non finiscono, che fanno dei giri immensi e ritornano. A volte fanno giri immensi e non sai dove finiscono".