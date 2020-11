10









Il Milan avrebbe vinto lo scudetto e forse, chissà, Berlusconi sarebbe ancora al comando dei rossoneri. A dirlo non è un indovino, ma l'ex amministratore delegato rossonero Adriano Galliani, oggi plenipotenziario del Monza comunque targato Silvio B. In un'intervista concessa a Libero, Galliani non ha dubbi: "Con quel gol di Muntari ci saremmo tenuti il Milan, un episodio può cambiare la storia di un club". Il riferimento è ovviamente alla sfida del 25 febbraio del 2012, quando la Juventus di Conte riuscì a strappare un pari fondamentale per la corsa scudetto grazie al gol di Matri nella ripresa. Di Muntari, la rete fantasma più famosa del calcio italiano. Che scatenò l'AD rossonero, e che ritorna spesso nei suoi pensieri.



RIMPIANTO TEVEZ - Non ha solo il rimpianto di quella partita, Galliani. Ce n'è un altro e ha i colori bianconeri. Nuovamente bianconeri. "I miei rimpianti? Sono la rete annullata contro la Juve (quella di Muntari, appunto) e Carlitos Tevez". Poco prima di passare alla Juventus, l'attaccante argentino è stato davvero a un passo dal Milan. Milan che ora guarda tutti dall'alto in classifica, specialmente dopo la vittoria con il Napoli al San Paolo: "Scudetto? Col Covid sarà una lotteria", la risposta di Galliani.