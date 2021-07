Un colloquio tra vecchi amici, persone navigate del mondo del calcio. Adriano Galliani, che pure ha un passato da juventino, si è fermato a bordocampo con Maurizio Arrivabene, Federicoe Pavel. Colloquio fitto, magari anche per parlare di, giocatore che ai biancorossi piace davvero tanto e che lo stesso Galliani vorrebbe strappare in prestito.Poco dopo, alla discussione si è aggiunto anche. Non è un segreto il rapporto - di profonda amicizia - tra il dottor Galliani e l'attuale tecnico bianconero, scelto ai tempi del Milan proprio dall'allora AD rossonero. Insomma, una sfida in amicizia. Un'amichevole intrisa di nostalgia.