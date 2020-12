Il Monza di Berlusconi e Galliani ha acceso i riflettori in casa Juve per rinforzarsi a gennaio. Il club biancorosso ha messo gli occhi sull'esterno classe '98 Luca Zanimacchia, che in prestito al Saragozza ha totalizzato 15 presenze nella seconda divisione spagnola e una in Coppa del Re. Il Monza lo monitora da vicino e lo vorrebbe riportare in Italia prima del tempo previsto (la fine del prestito in Spagna è prevista per la fine della stagione): la formula con la quale Galliani vorrebbe convincere la Juve a girarlo in B è un prestito con diritto di riscatto.