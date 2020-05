Secondo quanto riporta SerieBNews, Adriano Galliani sta pensando ad Alberto Paloschi per costruire la squadra del Monza della prossima stagione quando i lombardi giocheranno in Serie B. L'attaccante della Spal potrebbe arrivare in uno scambio con Nicola Mosti, attaccante classe '98 in prestito al Monza ma di proprietà della Juventus. La volontà di Galliani sarebbe proprio quella di riscattare il cartellino dal club bianconero e girarlo alla SPAL in cambio dell'attaccante che ha lanciato ai tempi del Milan.