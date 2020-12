Mario Balotelli è l'ultimo colpo del Monza per centrare la promozione in Serie A. Adriano Galliani, ad del club, all'Ansa ha detto: "L'ho bacchettato molto, gli ho detto che questa è veramente l'ultima, l'ultima, l'ultima chiamata. Gli voglio bene. Mario è un giocatore che con i mezzi tecnici e fisici che ha doveva fare molto di più. Ha fatto intravedere qualità eccelse, non si capisce perché non possa andare avanti. Ha solo 30 anni. Adesso ci vorrà qualche settimana perché è fermo da un po', la palla va all'allenatore. Finotto si è rotto il crociato, noi avevamo solo una prima punta e ne cercavo un'altra: l'ho trovata in Mario Balotelli".



IL RETROSCENA - "Raiola ha rinunciato a ogni tipo di commissione - ha detto a La Gazzetta dello Sport - sia lui che Mario hanno accettato che fossi io a fare le cifre". Un gesto non usuale per i procuratori.