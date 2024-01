Nel libro "Le memorie di Adriano G",racconta anche la cessione dirichiesta da Massimilianoai tempi del. "Quasi ogni giorno Allegri mi chiamava per lamentarsi che Ronaldinho arrivava tardi agli allenamenti, che alla sera andava nei locali, che riposava poco. Un giorno mi telefona ancora più imbufalito del solito: "Basta, ho perso la pazienza! Dobbiamo venderlo assolutamente! Stamattina è arrivato puntuale!". Non capisco e gli dico: "Max, una volta che è arrivato all'allenamento puntuale lo vuoi cacciare?". Mi risponde: "Puntuale, ma è arrivato direttamente dalla discoteca!". Riportarlo in Brasile, riconsegnarlo al sole, al mare, ai suoi tamburi, è stato come riappendere un capolavoro alla parete di un museo, stava bene lì".