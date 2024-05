Con l'addio ormai certo di Raffaele Palladino, in pole per la panchina della Fiorentina, ilcerca ufficialmente un allenatore. E Adriano, tra il serio e il faceto, ha informato anche… Massimiliano. Lo racconta Il Corriere della Sera, secondo cui l'ex tecnico dellaha sorriso a questa proposta, in attesa dell'offerta giusta che potrebbe convincerlo a intraprendere una nuova esperienza professionale, dopo la burrascosa separazione dai bianconeri. Sono due, piuttosto, i profili concreti che il dirigente del club brianzolo sta prendendo in seria considerazione: si tratta di Alessandro Nesta e Alessio Dionisi, a cui si potrebbe aggiungere Andrea Pirlo.