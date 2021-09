Adrianoha parlato al Corriere della Sera di Max Allegri e della Juve: "Premesso che reputo un colpo di genio quello della Roma di arruolare Mourinho, credo che le milanesi, le romane, il Napoli, la Juventus e l’Atalanta sono in corsa per i primi sette posti. Poi con quale graduatoria non saprei".– "Max è un grandissimo allenatore. Non so che situazione societaria ha trovato a Torino ma voglio ricordare che lì ha già vinto cinque scudetti e fatto due finali di Champions".