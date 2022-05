Simpatico siparietto con protagonista Adrianoquello riportato dalla pagina Instagram Livornogramm. In festa per la promozione delin Serie A, arrivata nella serata di domenica ai "danni" del, l'ex dirigente delha raccontato del suodomenicale a, città d'origine del tecnico dellaMassimiliano. "Per la prima volta il gruppoha avuto il tifo di tutta la città" ha scherzato l'intervistatore, con un chiaro riferimento alla forte rivalità tra pisani e livornesi, con questi ultimi "costretti" a sostenere la squadra brianzola nella sua cavalcata finale verso il massimo campionato. "Il Galliani che ha la vista lunga, sapete dove ha pranzato oggi (ieri, ndr.)? Non sono riuscito a pagare, sono stato ospite di Max Allegri da Oscar a Livorno! C'erano delle signore, anche di una certa età, che sono venute a dirmi: "Mi raccomando stasera, mi raccomando...". Ed erano di Livorno, non di Monza... Ma no dai, il Pisa ha lottato con noi, abbiamo fatto gli stessi punti, poi in finale una squadra vince e una perde...".