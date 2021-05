Mentre attorno ad Andrea Pirlo vorticano i commenti, le opinioni e le previsioni sul suo (sempre meno solido) futuro alla Juventus, sulla sponda opposta, quella rossonera che ieri ha festeggiato la vittoria per 3-0 all'Allianz Stadium, Stefano Pioli si gode il suo momento. Queste le parole alla trasmissione Pressing dell'ex difensore milanista Filippo Galli: "Pioli ha saputo dare una fisionomia precisa alla squadra, una proposta di gioco chiara e offensiva, senza dimenticare come ci si difende nei momenti di sofferenza. L’allenatore ha grandi meriti in questa vittoria del Milan".