Massimo Galli, primario di Malattie Infettive al Sacco di Milano, parla della possiible riapertura degli stadi: "Dopo un’estate condotta in maniera non prudente in molte parti del Paese, c’è stata una ripresa dei contagi. Il virus non se ne è mai andato. Il rialzo dell’età media dei casi suggerisce che l’infezione si sia diffusa nel contesto familiare. I numeri finora sono sostenibili. Tuttavia la medicina territoriale ha bisogno di essere irrobustita, per contenere i focolai. Gli stadi? L’apertura di uno stadio a mille tifosi non impatta. Aspetterei però prima di far salire i numeri".