Filippo Galli, ex portiere e dirigente del Milan, ha parlato a Radio Sportiva anche delle ultime in casa Juve e in particolar modo dell'amico Andrea Pirlo: "Ci sono diversi tipi di allenatore, ci sono quelli più bravi a gestire lo spogliatoio, quelli più bravi a preparare le partite. A livello Juve è importante la formazione dello staff, presto avrà il patentino ma non è una questione di qualifiche, le qualità ce le ha. La scelta della Juve è ben precisa, è un giocatore che conosce l'ambiente, ha un certo carisma, poi toccherà allo staff che andrà a strutturare. Credo che oggi l'allenatore debba essere bravo nella gestione di giocatori, staff e ambiente".



MERCATO - "Dybala? La scelta si gioca sul bilancio. L'ideale, ma mi sembra un'utopia, sia avere società sostenibili, ma in Italia nessuno lo è se non il Napoli. Dipenderà dalle scelte della società, per dare valore al progetto tecnico oppure decidere di andare alla cessione e fare scelte diverse perché il bilancio lo richiede. Bisogna capire in che direzione vuole andare la Juve e che rosa vuole mettere a disposizione di Pirlo".