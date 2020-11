Il professor Massimo Galli, direttore delle malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano, è un'autorità in termini di coronavirus. Viene spesso ospitato e interpellato per dirimere il caos imperante nell'opinione pubblica riguardo al Covid-19. Anche perché il dibattito tra virologi e infettivologi viene spesso strumentalizzato per parteggiare per l'una o per l'altra posizione. Ed ecco, a tal proposito, la battuta a sfondo calcistico che il prof. Galli ha sfoggiato oggi su La7: "Sono tentato di fare un periodo di wash out completo, l’unica fede che ho è quella calcistica ben definita. Lo sanno tutti che sono interista".