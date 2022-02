Mancano poco piu di 48 ore al fischio di inizio del big match di Coppa Italia tra Fiorentina e Juventus, dove in palio non ci sarà solo l'accesso al turno successivo, ma anche la volontà di vincere contro l'acerrima nemica sportiva. Su questa sfida è intervenuto anche l'ex portiere Viola, Giovanni Galli, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Lady Radio.



'La Juventus verrà a fare a Firenze la classica partita all’italiana, tipica degli anni Sessanta. Applicata a centrocampo, applicata in difesa e pronta a sfruttare i giocatori bravi in contropiede che ha. Attenzione a stare troppo alti e attenzione a stare tutti in linea. Ci vuole uno che difenda profondo'.