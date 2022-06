Giovanni Galli, ex calciatore di Serie A, ha parlato di mercato alla Gazzetta: "Giovani da tener d'occhio? Dico Carnesecchi e Fagioli. Fossi la Fiorentina per esempio, viste le difficoltà con Torreira, andrei subito dalla Juventus per discutere di Fagioli. Tra i ragazzi italiani più strutturati invece, mi piace tanto Frattesi".



MERCATO PIU' IMPORTANTE - "Per me la Juventus. Dopo due anni a secco, non può continuare così. La storia e la tradizione ci dice questo senza contare che in Italia ha le maggiori possibilità economiche e le recenti ricapitalizzazioni lo dimostrano. Sono sicuro che agiranno bene sul mercato".



POGBA - "Direi Pogba per la Juve. Con Allegri potrebbe tornare importante, certo con i cavalli di ritorno non si sa mai e le ultime stagioni sono state un po’così. Potrebbe essere una grandissima idea o un rischio".