Un altro gol. Pure bellissimo. Aurora Galli, giocatorice della Juve Women, ha parlato a Sky Sport dopo la meravigliosa vittoria contro la Cina: con una sua marcatura (e un'altra di Giacinti) l'Italia è approdata ai quarti di finale del Mondiale. "Come sto? Stanca, ma anche molto felice. Ora chiederò all'allenatore di partire sempre in panchina, se serve a far gol sono disposta. Questo e altro, anzi. Scherzi a parte: è stata la rete che ci ha dato tranquillità, e siamo contente perché torniamo a Valenciennes e tutto questo ci ha portato bene. Speriamo, dai. Dedica? Alle amiche di Milano: sono partite alle 4.30 del mattino per tifarci. Ho sentito i cori: è stato emozionante".