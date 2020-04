L'ex portiere di Milan e Fiorentina, Giovanni Galli, ha parlato a Lady Radio di alcune decisioni riguardo la ripresa della Serie A. Ecco le sue parole: "Voto 0 alle iniziative prese in queste giorni. Mi sembra un accanimento nel voler terminare la stagione. Gravina vuole salvare la Serie A perché gli porta voti, ma si rischia di far collassare la Serie C la Serie D. Ho parlato con un dirigente di Serie B, mi ha detto che non sanno nulla se non la volontà di finire il campionato. Io rimanderei tutto a settembre affinché ci sia un po’ più di credibilità per l’intero sistema. Arbitri? Dobbiamo avere fiducia nelle professionalità di queste persone, e io ne ho. Ho conosciuto qualche arbitro e mi sono sempre imbattuto in persone molto serie e corrette. Possono esserci attriti tra di loro, tra chi è in campo o al VAR, e mi riferisco a Juventus-Fiorentina, ma io ho fiducia in loro".