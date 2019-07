Il Milan non molla la presa per Merih Demiral. Il difensore della Juventus è il grande obiettivo per la difesa dei rossoneri. Un parere autorevole arriva da una bandiera del club milanese, Filippo Galli. Queste le sue parole ai microfoni di TuttoMercatoWeb: “Mi piace molto Demiral è bravo difensivamente ma anche dal punto di vista della personalità. Costruisce gioco ed è tra i migliori".