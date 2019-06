Una bocciatura più o meno netta. Di sicuro, Milena Bertolini non è stata soddisfatta della prestazione di Aurora Galli. La centrocampista bianconera, impegnata nella prima gara della Nazionale nel Mondiale francese - per la cronaca, finita 2-1 all'ultimo istante con doppietta della juventina Bonansea - si è ritrovata come unica nota quasi stonata della gara: contro la forza e la velocità delle avversarie, Galli troppo spesso si è lasciata sfilare gli inserimenti delle australiane, micidiali nella prima parte dell'incontro. Con l'inserimento di Bartoli, Bertolini ha dato solidità e gambe in difesa, per poi lasciare libero sfogo alle frecce azzurre. Mossa vincente, nonostante la delusione di Aurora.