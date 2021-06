"Primo punto in classifica, partita tosta ma abbiamo lottato alla grande tutti insieme. Non vedo l'ora della prossima partita. Grazie ai tifosi che si sono fatti un viaggio (a Baku, ndr) grazie e buona serata! E per quanto riguarda i fan che ci hanno supportato da casa, vi auguriamo di poterci seguire pure dal vivo!"Con questo messaggioin quello che era l'altro match inaugurale del girone dell'Italia.