Convocato dal ct Ryan Giggs per le gare di qualificazione ad Euro 2020, Aaronrischia di non scendere in campo con la maglia del. Il centrocampista bianconero verrà valutato di giorno in giorno dallo staff della nazionale dopo un affaticamento durante il riscaldamento prima dell'inizio della gara con l'Questo è quanto riporta il Mirror.