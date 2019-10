La decisione è stata presa. Ci sarà anche Aaron Ramsey, dopo quasi un anno d'assenza, con la maglia della Nazionale del Galles per gli impegni contro Slovacchia e Croazia dei prossimi 10 e 13 ottobre. Partite decisive per i gallesi, che devono assolutamente vincere per non perdere il treno che porta ai prossimi Europei del 2020. Con un Ramsey in più, reduce da un periodo particolarmente positivo con la Juventus.