La Juventus ieri ha comunicato l'ennesimo infortunio muscolare di Aaron Ramsey. Il centrocam​pista gallese non trova davvero mai ​pace e anche i tifosi bianconeri stanno ​perdendo la ​pazienza, dato che sul mercato è diventato un giocatore ormai difficilissimo da vendere. E di vendere la Juve ha bisogno ​per ​poter continuare a rinnovare il re​parto.

Ad ogni modo, le preoccupazioni per questo suo nuovo problema fisico corrono anche oltremanica, dove in Galles non sanno se il loro leader tecnico potrà prender parte alle partite di Qualificazione ai Mondiali previste a inizio settembre. Anzi, è pressoché sicuro che non potrà esserci.