Aaronnon dovrebbe scendere in campo stasera nella partita del suoin casa della. Il ct gallese Ryanpreferisce tenerlo a riposo per lo stesso motivo per il qualel'ha lasciato fuori contro l': leggero fastidio all'adduttore. Giggs ha convocato Ramsey ma il giocatore è rimasto a lavorare a Cardiff per essere a disposizione in vista della sfida di domenica contro la