Termina qui l'avventura del Galles ad Euro 2020. Ha la meglio la Danimarca che vince 4 a 0 ed elimina la nazionale di Ramsey, Bale e soci. Proprio il centrocampista della Juventus è stato tra i protagonisti in negativo del match.

RAMSEY 5 – Evanescente, e la nazionale gallese ne ha fortemente risentito. Dopo aver disputato una buona prima parte di Europei, Aaron Ramsey non ha saputo dare continuità e ha offerto una prova assolutamente insufficiente. Pochi i palloni toccati, spesso fuori dal vivo del gioco, ingabbiato dai danesi, non è riuscito a dare quel pizzico di fantasia e precisione tecnica in più che sarebbe servita al Galles nella metà campo della Danimarca.