Il nono scudetto consecutivo della Juventus ha suscitato clamore e reazione in tutto il mondo, fino ai paesi arabi. E non potrebbe essere altrimenti, nell'era di Internet e dei click che ti permettono di interagire in tempo reale con tutto il mondo. C'è chi definisce questo titolo "dolce come il primo", godendosi la vittoria senza pensarci due volte, e facendo pure notare che la Juve ha così doppiato le milanesi (secondo il conteggio che comprende i due titoli tolti da Calciopoli: ufficialmente sono 36). Ma c'è pure chi, viste certe prestazioni non brillanti viste in stagione, sottolinea la mancanza di gioco e fa notare come Cristiano Ronaldo e le defaillances delle avversarie siano stati un fattore decisivo. Immancabili le ironie contro le avversarie ("Vediamo chi ci farà i complimenti...", "Solidarietà ai non juventini nati dopo il 2012..."). Qualcuno rimpiange già la mancanza di Pjanic dopo questa stagione. E qualcuno si commuove per la coincidenza della vittoria di questo scudetto nel giorno del compleanno del compianto Andrea Fortunato...