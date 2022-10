Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, l’ex allenatore della Serie A Giovanni Galeone ha rilasciato delle dichiarazioni anche sul mercato svolto dalla Juve nell’ultima sessione, svelando quelle che sarebbero state le sue mosse.‘Dovevano prendere Koulibaly invece che Bremer. Di Maria? Magari avessero preso Kvara. La colpa non è di Allegri ma di come è stato condotto il mercato. Avrei preso Raspadori e non Milik. Ma soprattutto avrei ceduto Bonucci’.