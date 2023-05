Intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live, Giovanniè tornato a parlare del suo "pupillo" Massimiliano. Ecco il suo commento: "Resta alla, è dal 1958 che sono anti juventino, giocavo nella Nazionale juniores e a Coverciano ogni volta che rubavamo una palla a Boniperti lui faceva “fallo” e l’arbitro fischiava. Da anti juventino però dico che non è normale prendere 10 punti di penalizzazione poco prima di scendere in campo. Se la Juve non avesse giocato con l’Empoli, già salvo, ma con Verona, Spezia o Lecce in corsa per salvarsi, cosa sarebbe successo? Così si falsa un campionato. Sarebbe stato meglio finire il torneo e poi procedere alla penalizzazione, che sarebbe stata in ogni caso certamente afflittiva".