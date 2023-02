Giovanni Galeone, mentore di Massimilianoi Allegri, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss.'Ad inizio stagione ho pronosticato lo scudetto agli azzurri di Luciano Spalletti, ma da buon napoletano scaramantico, da questo momento in poi non pronuncierò più questa parola. Se ne riparlerà soltanto a titolo vinto. Io sono molto amico di Max, ci siamo anche sentiti ultimamente, ma a dire il vero non avremmo visto la grande bellezza di questo Napoli con lui in panchina'.