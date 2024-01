Le parole di Giovannialla Gazzetta dello Sport:CALCIATORI 'MUSICALI' - «De Bruyne, Modric. In passato Rivera. Mi piace Yildiz, l’ho detto da tempo a Massimiliano, guarda che quello è fortissimo. Così come quattro anni fa gli avevo detto di Bellingham, uno spettacolo. E lo avevo detto anche a Mazzarri. E Mkhitaryan, che bello vederlo giocare... ma sono pochi ormai».AUGURI DI COMPLEANNO - «Ah sì, certo, Massi (Allegri ndr) mi telefona spesso. Ma mi hanno chiamato davvero in tanti. Anche Galliani. E l’Udinese mi ha mandato una maglia».COSTRUZIONE DAL BASSO - «Il problema di Arrigo è che lo copiano e non sono bravi a farlo. L’oscurantismo del calcio italiano, io lo chiamo così. Tutti a giocare in trenta metri, un disastro, non si vedeva più il gioco. E poi la costruzione del basso che è andata di moda con Guardiola... possiamo parlarne? La cosa buona è che ora è già un po’ finita nel dimenticatoio. Non si può copiare tutto, ci sono dei pezzi unici, per fortuna. E Mazzarri ha fatto bene a cambiare. È stato intelligente».