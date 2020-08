L'ex allenatore (nonché mentore di Allegri) Giovanni Galeone ha rivelato alla Gazzetta dello Sport un retroscena sulla Juventus legato al 2009, quando il club bianconero era in cerca del nuovo allenatore per prendere il posto di Claudio Ranieri. Ecco cos'ha raccontato: "La Juve aveva già preso Marco Giampaolo, contratto firmato, e io ne sono testimone, ma poi virarono su Ciro Ferrara che all’epoca era perfetto per loro: elegante, educato, tutto perfettino...". La stagione dopo, tra Ferrara e Zaccheroni, fu tutt'altro che esaltante. Mentre Giampaolo oggi è il nuovo allenatore del Torino.