Ecco alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss di Giovanni Galeone, ex allenatore e mentore di Massimiliano Allegri: "La Juventus in questa corsa Champions non è messa benissimo, come il Milan. Meglio Napoli ed Atalanta. Agnelli? Non so se sarà ancora lui a chiamare Allegri. Immagino che il prossimo allenatore lo deciderà Elkann, la proprietà. La mia sensazione è che Allegri torni alla Juventus. Il suo silenzio e la sua voglia di rientrare mi fa credere che ci sia qualcosa di concreto. Allenerà, questo è certo. Ha qualcosa di importante tra le mani che non deve trapelare..."