Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Giovanniha parlato del mercato dellae di un consiglio dato in passato ad Allegri: "Sono curioso di vedere quanto impatteranno Di Maria e Pogba alla Juventus e in mezzo a loro c’è un altro mio pupillo da quando aveva 22-23 anni. Ho detto ad Allegri tante volte che Matic era l’ideale per la Juventus. Ha personalità, esperienza, sa stare in campo, è uno di quei giocatori che ti cambiano la squadra, che la fanno girare".