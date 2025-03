Galeone non ha dubbi: 'Allegri al Milan vincerebbe lo Scudetto in due anni'

Getty Images

Le parole di Galeone su Allegri

ha parlato in esclusiva a La Gazzetta dello Sport, commentando il possibile approdo disulla panchina dela partire dalla prossima stagione. Secondo l'ex allenatore, il tecnico toscano potrebbe trovare nuova linfa in rossonero e soprattutto un progetto vincente."Allegri sarebbe perfetto per iniziare un nuovo ciclo: Max conosce l’ambiente, ha esperienza. E poi è lui, è semplicemente Max, ha ancora una gran voglia di farsi vedere, ha un desiderio di rientrare pazzesco. Negli anni precedenti ha rifiutato offerte incredibile dalla Premier o dal Psg. I dirigenti francesi chiamarono addirittura me perché lo convincessi ad andare! Non ci fu modo. In Arabia gli offrivano ponti d’oro e lui niente. Cerca una sfida stimolante e ama la Serie A, il Milan può offrirgli tutto questo".