Intervenuto al Corriere di Torino, l'ex mentore di Massimiliano Allegri ai tempi del Pescara,, ha fatto la sua griglia scudetto: "Juve in pole position. Per l’Inter cambiare tecnico non è facile, specie quando perdi Hakimi e ti prepari a dire addio a Lukaku. Poi dico il Napoli di Spalletti, grande squadra. Ma si sono mosse molto bene anche il Milan e la Roma: sono un forte estimatore di Mou. E poi occhio a Lazio e Atalanta. Non vedo sorprese, sono tornate le sette sorelle".