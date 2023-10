Le parole di Giovannia Radio Rai:MILAN-JUVE - "Probabilmente senza l'espulsione sarebbe stata una partita diversa, ma comunque fino a quel momento il Milan aveva creato solo un'occasione con la grande parata di Szczesny. Allegri l'ha preparata molto bene, con Weah in aiuto di Gatti sulla destra e dall'altra Kostic in aiuto di Rugani su Pulisic. L'unico che poteva dare fastidio era Reijnders, ma ieri non ha giocato una grande partita. Il Milan mi sembra una squadra monocorde nello sviluppo dell'azione. Leao ha risentito della mancanza di Theo Hernandez".SCUDETTO - "Juve da Scudetto? Obiettivamente l'Inter è la più forte di tutte, il Napoli ha avuto qualche difficoltà nel passaggio da Spalletti a Garcia, ma può rientrare in corsa. Il Milan non lo vedo, è una squadra monotona, leggibile, l'Inter è più selvaggia. Il Milan tira poco, non ha giocatori che tirano da fuori area".