Le parole di Giovannialla Gazzetta dello Sport:- «Faccio una valutazione semplice: l’importanza della difesa. La BBC è quella che ha condotto la Juve alle due finali di Champions League, in generale il marchio di fabbrica è sempre stata la solidità. Adesso mi pare che non si dia peso alla ricostruzione della difesa. Sostituire Giorgio Chiellini sarà complicato, io credo che si dovrebbe trattenere De Ligt, ma se per motivi economici dovesse essere ceduto bisognerebbe trovare un sostituto all’altezza. La Juve nelle partite chiave dello scorso anno non è riuscita a mantenere un vantaggio: un problema non da poco. Gatti è bravo ma non basta. Alex Sandro e Cuadrado non sono più quelli di un tempo e ripeto, sostituire Giorgio non è semplice».