Giovanni Galeone, da sempre mentore dell'allenatore bianconero Massimiliano Allegri, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss, dove ha parlato della lotta scudetto. Secondo l'ex calciatore infatti, la squadra più accredidata alla vittoria finale è l'Inter di Simone Inzaghi.



'Il Napoli non mi sorprende: è una squadra forte, competitiva, in grado di restare nelle primissime posizioni fino alla fine del campionato. Spalletti ha vinto tanto all’estero, è arrivata l'ora di trionfare anche in Serie A. Ma al momento vedo ancora favorita l’Inter'.