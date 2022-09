Giovanniè intervenuto a Vikonos Web Radio/Tv: "? La Juve era partita con un mercato boom, poi Pogba non ha mai giocato, Di Maria si fa espellere, ci sono un po’ di infortunati e dietro hanno il problema che gli manca il centrale di sinistra: Danilo lì non ha mai giocato, così anche come Bremer. Secondo me comunque la Juve è una squadra molto mediocre, che se arriva quarta fa un miracolo. l’Inter mi ha un po’ deluso, Perisic era evidentemente troppo importante, la Roma sta facendo bene, gioca un discreto calcio. mou è un grandissimo motivatore e sa sviluppare un buon tipo di gioco, anche lui ha avuto un pizzico di sfortuna con Dybala che si è infortunato".