Giovanni, mentore e amico di Massimiliano, ha parlato alla Gazzetta dello Sport tracciando il disegno del momento bianconero e di Max: «L’ho sentito poco più di una settimana fa, prima della partita di Champions contro il Psg»,.«No. L’ho detto in estate e lo ripeto oggi: la Juventus al completo, con Di Maria, Chiesa, Pogba e gli altri infortunati è una squadra mediocre. Senza si scende ancora più in basso e si possono fare figure come quella contro il Benfica».- «Se vogliamo rimproverare qualcosa a Max dobbiamo tornare innanzitutto alle scelte di mercato. Io mi aspettavo facesse sentire di più la sua voce su acquisti e cessioni, invece non mi sembra sia successo. Anche Paredes, di cui si è parlato come fosse un campione, non è di certo Pirlo. Poi andiamo sul presente: i giocatori a disposizione sono questi, al netto degli infortuni, ma è chiaro che quanto stiamo vedendo non può bastare. Allegri dovrebbe fare un miracolo non per passare il girone di Champions, per cui i tanto decantati 10 punti per me potrebbero non bastare, ma anche solo per qualificarsi per la Champions del prossimo anno finendo nelle prime quattro in Serie A».«Su questo hanno ragione. Servirebbe il primo Max visto alla Juve, quello che aveva colpi di genio e letture straordinarie sulle partite e sui calciatori. Invece vedo che il canovaccio delle gare dei bianconeri è sempre uguale e non mi piace. Partenze promettenti, prima di spegnere la luce, soprattutto se si tratta di gestire il vantaggio. Ok, mancano professori di calcio in campo come erano Barzagli o Khedira, ma Allegri deve inventarsi qualcosa, se no la vedo male».